Trst je postal tropsko mesto

Letošnjo izredno poletno vročino potrjuje tudi podatek, da so bile julija in avgusta vse noči v Trstu z le dvema izjemama tropske, se pravi, da se je temperatura v nočnih urah obdržala nad 20 stopinjami Celzija. Edini noči, ki sta bili rahlo bolj sveži, je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje iz FJK namerila 26. julija in 21. avgusta. Sosledje tropskih noči se je sicer začelo že 14. junija, kar pomeni, da v Trstu dva meseca in pol (razen dveh noči) ni bilo osvežitve. Gre za izjemen podatek, saj so bile tropske noči nekoč v Trstu, kot tudi drugod, skoraj neznane, zdaj pa so prava stalnica. Med omenjenimi tropskimi nočmi je bilo med drugim letos kar 28 noči »supertropskih«, v katerih je nočna temperatura ostala nad 25 stopinjami Celzija. Tržačani v letošnjem poletju v bistvu niso dočakali pravega nočnega oddiha in je bila toplotna obremenitev od polovice junija do danes vseskozi obremenilna. Podobno vroče noči so beležili v rekordnem poletju 2003.

Nekoliko manj vroče so bile noči na Krasu, kjer pa je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa denimo v Zgoniku prav tako od polovice junija zabeležila kar 15 tropskih noči. Gre prav tako za izjemen podatek, saj so bile na Krasu nekoč tropske noči povsem neznane. Med njimi je bila letos ena noč celo »supertropska«.