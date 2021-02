Avstrijski zakon o plebiscitni donaciji prvič tudi v slovenščini

Zakon o plebiscitni donaciji je avstrijska vlada prvič v zgodovini druge republike objavila tudi v slovenskem jeziku. Slovenska različica zakona je objavljena na uradni strani urada avstrijskega kanclerja ter v avstrijskem pravnem informacijskem sistemu. Gre za finančno podporo v višini štirih milijonov evrov, ki so jo napovedali ob lanski stoti obletnici koroškega plebiscita deželi avstrijski Koroški.

Avstrijska vlada naj bi do leta 2024 to vsoto namenila slovensko govorečemu prebivalstvu in projektom, ki spodbujajo skladno sožitje in kulturno raznolikost ter gospodarski razvoj in razvoj infrastrukture v občinah. Dva milijona evrov bo prejelo 35 občin na nekdanjem območju plebiscita, pri čemer bo večji del namenjen za dvojezične in večjezične ustanove predšolske vzgoje in zgodnjega otroškega varstva.

Avstrijski podkancler Werner Kogler je poudaril, da je bila moč Avstrije vedno njena raznolikost. Objava zakona o plebiscitni donaciji v slovenskem jeziku je po njegovih besedah pomemben znak do koroških Slovencev in Slovenk, katerih identiteto naj bi okrepili s tem zakonom in z njim povezanimi subvencijami.