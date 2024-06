Na avtocesti A4 so v smeri Benetk okrog 12.30 zaprli odsek med Portogruarom in San Stinom, kjer je zagorel tovornjak. Vozila so izločali pri Portogruaru.

Odsek je bil od 13.55 ponovno prevozen, toda promet je upočasnjen. Na kraju so reševalci, gasilci in pristojne službe, sporoča družba Autostrade Alto Adriatico.