Avtocesto A23 ponovno odprli za promet

Na avtocesti A23 med Vidmom in Trbižem se delavci trudijo, da bi čim prej sanirali in zavarovali območje med Tabljo in Karnijo v smeri proti Vidmu, ki je bila dolgo zaprta za promet zaradi plazu, do katerega je prišlo danes zjutraj.

Geologi so ugotovili, da se je zemeljski plaz odtrgal od pobočja, ki ni v pristojnosti podjetja Autostrade per l'Italia. Da bi ponovno zagotovili promet na avtocesti v smeri proti Vidmu, so uredili obvozni pas na nasprotnem vozišču. Avtocesto so ponovno odprli za promet pred 17. uro.