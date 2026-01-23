Avtomobil med begom pred karabinjerji pristal na strehi

V Gonarsu so ponoči karabinjerji ustavljali avtomobil, voznik pa ni upošteval njihovih znakov in je še dodatno pritisnil na plin ter pospešeno peljal naprej. Začelo se je divje zasledovanje po mestnih ulicah. Po nori vožnji tudi v napačno smer se je pobegli avtomobil v ovinku prevrnil na streho.

V avtomobilu, ki so mu karabinjerji iz Tolmeča že dalj časa bili na sledi, so bili poleg voznika še ženska in mlajši moški. Prepeljali so jih v bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da se ni nihče huje poškodoval. Kot kaže, gre za domnevne tatove, ki so že dalj časa kradli po stanovanjih.