Azorski anticiklon ne bo ravno neomajen

Azorski anticiklon, ki se od zahoda širi proti nam v prihodnjih dneh ne bo ravno posebno soliden. Dopuščal bo namreč občasna pronicanja nekoliko bolj svežega in vlažnega zraka, ki se zadržuje onstran Alp. Prevladovalo bo sicer sončno vreme, največ ga bo ob morju, toda zlasti v popoldanskih urah bo nastajala kopasta oblačnost in se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte.

Danes popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Ob morju bo povečini suho.

Jutri bo proti nam pronical še nekoliko bolj vlažen in nestanoviten zrak. Možnost za nastanek krajevnih ploh in neviht se bo zlasti v popoldanskih urah jutri povečala tudi ob morju. Čez dan bo delno jasno, zlasti popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.

Podobno vreme se bo nadaljevalo v sredo, četrtek in petek, ko bo, kot kaže, ozračje nekoliko bolj umirjeno. Ponekod pa bodo še nastajale popoldanske krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 23 ali 24 stopinj Celzija.

Ob koncu tedna kaže na občutnejšo okrepitev anticiklona s toplim subtropskim višinskim zrakom. Prevladovalo bo sončno vreme in bo topleje. Zlasti v gorah bodo v popoldanskih urah možne krajevne plohe in nevihte.