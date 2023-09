Bazoviških junakov so se spomnili v Ljubljani

»Zgodovine ne moremo spremeniti, a se je moramo spominjati in iz nje učiti. Slavne dni in velike ljudi lahko slavimo, neslavna dejanja in zločine proti človečnosti moramo obžalovati in jih obsojati iz dneva v dan, da jih nikoli ne pozabimo.«

S temi besedami se je slovenska predsednica Nataša Pirc Musar na svoji uradni spletni strani pred slovensko javnostjo poklonila spominu na bazoviške junake. Priložnostno misel je posvetila tudi mlajšim generacijam: «»Za prihodnost mladih si srčno želim, da smo se ljudje iz zgodovine naučili dovolj, da je nikdar več ne bomo pisali s krvjo nedolžnih žrtev, marveč z dejanji izjemnih ljudi, ki so našo družbo delali plemenitejšo,« je še dodala.

Pred začetkom včerajšnje slovesnosti ob 93. obletnici ustrelitve štirih bazoviških junakov se je pred stavbo rektorata Univerze v Ljubljani zbralo lepo število ljudi. Ob spominski plošči, ki je bila postavljena leta 2012, je bila postrojena Častna enota Republike Slovenije, ki so jo po svečani položitvi cvetja zamenjali taborniki RMV in skavti iz vrst SZSO. Med prisotnimi je izstopal minister Matej Arčon.

Ferdu Bidovcu, Franju Marušiču, Zvonimirju Milošu in Alojzu Valenčiču se je prva poklonila predsednica države, sledili so ji organizatorji, Društvo TIGR Primorske in Odbor za proslavo bazoviških junakov, ter delegacije Slovensko kulturno-gospodarske zveze, Sveta slovenskih organizacij in stranke Slovenske skupnosti.

V svojem pozdravnem nagovoru je predsednik Društva TIGR Primorske Gorazd Humar spomnil, da spominjanje na »trajno rano v zgodovinskem spominu, ki se ne bo nikoli zacelila« letos sovpada z 80. obletnico padca fašizma. Ta pomemben zgodovinski trenutek pa je v italijanski javnosti obravnavan kot »armistizio«, torej premirje, kar je po Humarjevem mnenju eden od razlogov, zakaj se fašizem v Italiji ne razlaga in obravnava, kot bi se ga moralo. Posledično so bazoviški junaki v italijanski javnosti teroristi. Društvo ima zato pred sabo še precej dela Zna področju osveščanja, majhen premik bi se lahko zgodil januarja, ko bo v Bruslju postavljena razstava o organizaciji TIGR.

Danes taborni ogenj, jutri pohod in slovesnost

Nocoj bo ob 21. uri na bazovski gmajni taborni ogenj, ki ga prirejajo taborniki Rodu modrega vala. Jutri se bo tradicionalni spominski pohod začel pri Kalu v Bazovici ob 9.30, ob 15. uri pa bo osrednja spominska svečanost, na kateri bosta slavnostna govornika predsednik Zveze koroških partizanov Milan Wutte in tržaški raziskovalec Livio Isaak Sirovich. Napovedana je tudi zunanja ministrica RS Tanja Fajon.