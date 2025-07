Beg pred karabinjerji ga je stal življenja

V bližini Trevisa v Venetu je prišlo danes zjutraj do tragedije, v kateri je izgubil življenje 23-letni moški, doma v Pordenonu. Mladenič je z avtomobilom peljal v kraju Motta di Livenza pri Trevisu, ko so ga karabinjerji, ki so opravljali nadzor prometa, pozvali, naj se ustavi. 23-letnik ukaza ni upošteval, pritisnil je na plin in odbrzel dalje. Med begom in vratolomno vožnjo pa je izgubil nadzor nad vozilom in z vso silo treščil v drevo. Na kraj nesreče so prihiteli karabinjerji in reševalci službe 118, ki so ponesrečenca nemudoma stabilizirali in odpeljali v bolnišnico. Poškodbe pa so bile zanj prehude in je umrl v rešilcu na poti v bolnišnico. Karabinjerji so nedaleč od kraja prometne nesreče našli več zavojčkov hašiša, ki ga je 23-letnik po vsej verjetnosti prevažal v avtomobilu.