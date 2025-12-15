Na Hrvaškem marca 2027 nov sistem cestninjenja

Na Hrvaškem bodo nov sistem cestninjenja na avtocestah, ki bo omogočal vožnjo brez zaustavljanja na cestninskih postajah, predvidoma uvedli s 1. marcem 2027. Tako določa novi zakon o cestninjenju, ki ga je sabor sprejel danes. Infrastrukturo zanj so že začeli postavljati. Novi, povsem digitalni in enotni sistem elektronskega cestninjenja bo po napovedih omogočal hitrejše in enostavnejše potovanje po avtocestah.

Kako bo delovalo

Projekt med drugim vključuje postavitev 212 portalov in kamer na državnem cestnem omrežju. Dela so začeli v začetku novembra na avtocesti A3, ki vodi od Bregane na meji s Slovenijo prek Zagreba do Lipovca ob meji s Srbijo. Novi sistem bo omogočal plačilo cestnine prek naprave za elektronsko cestninjenje v vozilu ENC ali pa bo prek kamere samodejno prebral registrsko številko vozila in nato zaračunal cestnino prek elektronskih plačilnih kanalov.

Vključitev v elektronski sistem cestninjenja bo mogoča prek enotnega nacionalnega spletnega prodajnega mesta, mobilne aplikacije, drugih digitalnih storitev ter na posebnih pasovih za hitro vključitev. Urediti jo bo mogoče tudi na prodajnih mestih upravljavcev avtocest in pri njihovih prodajnih partnerjih.