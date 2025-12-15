Kulinarični dogodek združil »tri države, tri tradicije, eno srce«

Od peneče rebule, raviolov s skuto in sirom Montasio do jelenovega raguja s kruhovimi cmoki ter več drugih jedi, za konec pa skupen jabolčni zavitek »po naše«, ki je združil »tri države, tri tradicije, eno srce«, kar je bilo neke vrste vodilo četrtkovega kulinaričnega dogodka na Višarjah z naslovom Sapori senza confini | Grenzenlose Genüsse | Okusi brez meja. Šlo je za osrednjo predstavitev projekta Slow Travel & Taste Alpe-Adria (SLOW A-A), ki ga podpira Evropska unija, njegovi vodilni partnerji so avstrijski oz. koroški Tourismus Region Klagenfurt am Wörthersee GmbH, deželni, PromoTurismoFVG, Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) in Las Kras, osrednji protagonist pa je bil degustacijski meni Alpe-Jadran: Harmonija čezmejnih okusov.

Dogodek je gostila gostilna Al Convento Jureta Prešerna, ki je sam ob kuharskih mojstrih Gottfriedu Baclerju (predsednik Slow Food Koroška) in Andreju Radettiju (AgriRistorane Silene)sodeloval pri pripravi menija, ki je združeval alpsko-jadransko kuhinjo, osnovan pa je bil s poudarkom na pristnosti in trajnosti sestavin. Tudi lokacija ni bila izbrana naključno, saj so Višarje zgodovinsko stičišče kultur, ki po oceni organizatorjev popolnoma simbolizira cilj projekta, in sicer združiti kulinariko regije Alpe-Jadran v »edinstveno in nepozabno čezmejno izkušnjo«. »Tak dogodek predstavlja otipljiv dokaz koncepta, ki ga je treba predstaviti organizatorjem potovanj in tretjim trgom,« so prepričani. »Spet smo dokazali, da je regija Alpe-Jadran prostor, v katerem se kultura, narava, tradicija in trajnost prepletajo v nepozabne zgodbe,« so še zapisali.