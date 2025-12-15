V Škocjanski zatok prileti vse več ptic

V naravnem rezervatu Škocjanski zatok pri Kopru opažajo, da si tam zavetje poišče vse več vrst ptic. V Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), ki upravlja z njim, poudarjajo, da se njihovo vrstno bogastvo v rezervatu pa se iz leta v leto izboljšuje. Tudi število obiskovalcev zavarovanega območja narašča, po ocenah do 30.000 letno. Gre za največje polslano mokrišče v Sloveniji, obsega skoraj 123 hektarjev površin in je del omrežja Natura 2000.

V dveh letih pet novih gnezdilk

V zadnjih dveh letih so pridobili kar pet novih gnezdilk: pritlikavega kormorana, raco žličarico, duplinsko kozarko, sivo čapljo in konopnico, so ponosno razložili v rezervatu. Trenutno so prisotne predvsem vrste, ki tam prezimujejo. Kot pojasnjujejo v DOPPS, so med vrstami iz severnejših krajev, ki prezimujejo v Sredozemlju, predvsem race različnih vrst, gosi in liske, ki so sicer tudi v zatoku najštevilčnejše.

Njihova prezimujoča jata tokrat šteje do 600 osebkov. Ptice se selijo zaradi hrane in boljših življenjskih pogojev ter zato vsako leto preletijo ogromne razdalje, so še opisali v društvu. Za preživetje ptic selivk so izjemnega pomena ustrezna gnezdišča na severu, počivališča na selitvenih poteh in primerna prezimovališča na jugu. Škocjanski zatok je zanje idealen zaradi pestrega prepleta polslanih in sladkovodnih življenjskih okolij.