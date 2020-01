Beg pred policisti se je končal v blatu

Novogoriški policisti so v bližini Okroglice opazili voznika, ki je skozi naselje vozil prehitro, zato so zapeljali za njim in ga z zvočnimi in svetlobnimi signali opozarjali, naj ustavi, poročajo Primorske novice. Voznik pa je še bolj pritisnil na plin in pospešil svojo vožnjo. Proti koncu naselja Bukovica je vozil s hitrostjo okoli 150 kilometrov na uro, v Bilje pa je pripeljal s hitrostjo več kot 100 kilometrov na uro. V Biljah je nato sunkovito zavil desno med hiše, za tem pa je pot nadaljeval še po makadamski cesti po Biljenskih gričih. Naposled je na vrhu Biljenskih gričev zapeljal v smeri proti Vrtojbi in z avtomobilom obstal v blatu. Voznik je nato skočil iz avta in poskušal pobegniti peš proti Vrtojbi, a so ga policisti prestregli. Ugotovili so, da gre za 34-letnega moškega iz okolice Mirna, starega znanca policije.

V okolici avtomobila so našli tudi odvržen zavojček iz časopisnega papirja s snovjo, za katero so posumili, da je heroin. Vozniku so odredili hitri test, ki je bil pozitiven na opijate, zato so mu odredili tudi strokovni pregled, ki so ga opravili v bolnišnici.

34-letnik bo moral zaradi svoje predrzne vožnje globoko seči v žep. Zaradi več hujših prekrškov so mu izdali plačilni nalog v skupni višini skoraj 1000 evrov, pripisali pa so mu še osem kazenskih točk in mu vzeli vozniško dovoljenje. Če bo analiza potrdila, da je bil v odvrženem zavojčku heroin, bodo proti njemu zaradi prekrška uvedli še hitri postopek. Po usmeritvah novogoriškega tožilstva bodo policisti zoper 34-letnika spisali še kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.