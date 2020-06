Bela snov nenevarna za življenje, a dražeča za dihala

Beli prah, ki se je vsul iz kuverte, ko je danes zjutraj novinarka RTV Slovenija Eugenija Carl odpirala nanjo naslovljeno pošto, ni bil nevaren za življenje, je pa dražeč za sluznico dihal, je sporočila novinarka. Gre za tretjo pošiljko s sumljivo vsebino, ki jo je doslej prejela novinarka koprskega sedeža RTV Slovenija.

»Takoj sem pod prsti začutila, da je v kuverti prah. Pošiljka je bila sicer naslovljena na Kolodvorsko v Ljubljano, a so jo od tam preposlali sem, v Koper,« je povedala Carlova in dodala, da tako njo kot sodelavko po odprtju kuverte peče v grlu in nosu, poročajo Primorske novice. V kuverti je bilo tudi na roko napisano sporočilo v prvi osebi ednine ženskega spola, začinjeno z obilico sovražnega govora, žalitev in groženj. Novinarko sedaj čaka pogovor s kriminalisti, ki se jim zdi sumljivo, da je bila kuverta z belim prahom brez poštnega žiga, a je vseeno prispela do vložišča TVS. »Resno so se lotili,« je zadevo komentirala Eugenija Carl.