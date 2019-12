Benetke in Mestre se ne bosta ločili. Včerajšnji referendum o odcepu »celinskih« Mester od mesta ob Laguni je namreč zaradi prenizke udeležbe propadel. Udeležilo se ga je le 21,73 odstotka volilnih upravičencev, kvorum pa je bil 50-odstotni.

Gre že za peti neuspeli referendum v 40 letih o ločitvi Benetk in Mester. Na prejšnjem podobnem referendumu, ki je bil leta 2003, je bila udeležba 48-odstotna.

Ločitev so zagovarjali Liga, avtonomistična gibanja in tudi Gibanje 5 zvezd, Demokratska stranka in stranka Naprej Italija pa sta bili proti.