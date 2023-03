Bežala pred policisti in končala v jarku

Novogoriški policisti so minulo sredo med Prvačino in Dornberkom z zvočnimi signali in lučmi ustavljali avtomobil, ki pa jih voznica ni upoštevala in še dodatno pritisnila na plin. V blagem levem ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad vozilom, pri čemer jo je zaneslo z vozišča na njivo, od tam pa v bližnji jarek, poročajo Primorske novice.

Zoper 37-letnico voznico so zaradi več kršitev prometne zakonodaje podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Vozila je namreč brez veljavnega vozniškega dovoljenja, vozilo ni bilo registrirano, nameščene pa so bile druge registrske tablice. Odklonila je tudi hitri test in strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Policisti so vozilo zasegli.