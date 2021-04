Bila je le prvoaprilska šala

Marsikdo je takoj razumel, da gre za prvoaprilsko šalo. Nekdo je upal, da je vest resnična. Nekateri pa so tudi nasedli – lažni – novici, ki smo jo včeraj, 1. aprila, objavili v Primorskem dnevniku in na spletni strani www.primorski.eu. Študija Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), po kateri naj bi bili polifenoli, prisotni med drugim v rdečem vinu, učinkoviti proti covidu-19, žal ne obstaja. Letošnja prvoaprilska šala je nastala v sodelovanju s slovenskim programskim oddelkom deželnega sedeža RAI, ki je nato o lažni raziskavi, ki jo je predstavil vodja ekipe znanstvenikov WHO Herbert von der Bier, poročala tako v oddaji Jutranji val kot v popoldanskem Bumerangu ter tako nadaljevala prvoaprilsko šalo. Na spletu smo včeraj tudi objavili grafa, ki naj bi dokazovala, kako v FJK in Venetu, vzporedno z naraščanjem prodaje steklenic vina, upadajo nove okužbe. Seveda žal ni tako. Na spletu je sicer mogoče naleteti na nekatere študije, ki namigujejo na to, da bi lahko imeli polifenoli, ki veljajo za izjemno močne antioksidante, in druge naravne hranilne snovi, res pozitiven učinek proti covidu-19, a za zdaj ni še nikakršne gotovosti o tem, zagotovo pa ne predstavljajo neko alternativno strategijo v boju proti koronavirusni bolezni.

Veseli nas, če smo z letošnjo prvoaprilsko šalo iztržili kak nasmeh. Nočemo seveda spodbujati prekomernega uživanja alkohola, besede, seveda izmišljenega Herberta von der Biera, ki ljudi poziva, naj si privoščijo kozarec ali dva rdečega vina, pa (pri polnoletnih osebah) niso tako zgrešene, saj dobro vemo, da lahko kozarec vina prinese marsikaj dobrega. Za nameček imamo to srečo, da imamo v naših krajih vrhunske vinarje, ki s svojimi vini nudijo kupcem prave užitke. Pa čeprav najbrž vino ne bo pomagalo proti covidu-19, bo lahko poskrbelo za kanček dobre volje.