Bistriškemu paru štorkelj domačini popravili gnezdo, ki ga je uničila burja

Domačini so bili prihoda novih pernatih sokrajanov nadvse veseli, saj štorkelj v mestu ne pomnijo, in so se čudili, da si je par za gnezdo izbral prav vrh cedre, saj bele štorklje običajno gnezdijo na električnih drogovih, redkeje tudi na dimniku ali slemenu strehe, zelo poredko pa na drevesih.Torkova burja pa je štorkljama pokvarila načrte in razmetala še nedokončano gnezdo.

Na pomoč so jima priskočili lastniki zemljišča, ki so se povezali s tremi domačimi podjetji Provito, Tehnoventom in Tom-Tech. Delavci so izpustili svoje delo iz rok in izdelali kovinsko oporo za gnezdo, ki so jo pritrdili na sosednji dimnik. Del vej razkopanega gnezda pa so spletli kot osnovo za gnezdo, ki naj ga dokončata kar njuna pernata prebivalca. In res sta se štorklji že v torek večer in včeraj zjutraj spet pojavila in nadaljevala z gradnjo gnezda, pišejo Primorske novice.