»Ohranjajte plemenito poslanstvo, vedno in zavedno«

V predsedniški palači v Ljubljani je Nataša Pirc Musar včeraj podelila aktivistkam in aktivistom Anhovega priznanje za delo na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Slovenska predsednica je dejala, da so človekove pravice in pravna država neizogibna pogoja za demokratično delovanje družbe. Stanje na področju manjšin pa je vedno barometer zdravja demokracije, je poudarila in v nadaljevanju včerajšnjega popoldneva sprejela delegacijo Primorskega dnevnika. S tem je ob dnevu človekovih pravic izkazala pozornost tudi slovenski manjšini v Italiji.

Sprejem v dvorani Ivana Omana predsedniške palače je bil krona obeleževanja 80-letnice izhajanja dnevnika Slovencev v Italiji. »Cenim vas. Vaša vloga je izjemnega pomena, ker ohranjate medij zamejskih Slovencev in opravljate veliko delo. Zavedam se, da ni lahko. Zaradi izgube poslovnega modela v medijih je izziv, s katerim se spopadate, še večji,« je Nataša Pirc Musar nagovorila sogovornike iz Trsta in Gorice in že na začetku dokazala, da zelo dobro pozna svet medijev in komunikacije, saj je bila tudi sama daljše obdobje v novinarskih vodah. »Vi vztrajate in krepite slovensko narodno skupnost tudi tako, da ponujate branje novic v slovenskem jeziku. S tem med zamejci ohranjate jezik in kulturo.«

Po čestitki ob 80-letnici in zahvali za vztrajanje pa se je predsednica spustila v intenziven, skoraj enourni pogovor o tem, kateri so izzivi in težave manjšinskega medija, v katerih razmerah delamo, kakšen je naš kader, če imamo zvesto bralstvo, s kakšnim učinkom nastopamo na spletu, kako finančno shajamo. Njeni sogovorniki so bili Igor Kocijančič, predsednik Zadruge Primorski dnevnik, Aleksander Koren, predsednik založniške družbe DZP-Prae, odgovorni urednik Igor Devetak in članici uredništva Poljanka Dolhar, sourednica tržaške kronike in kulturna urednica, ter Aleksija Ambrosi, urednica v goriškem uredništvu.

Srečanja so se udeležili predsedničin svetovalec za politične zadeve Aleksej Skok, vodja službe za komuniciranje in protokol Vesna Drole ter generalni konzul v Trstu Gregor Šuc. Pred slovesom je Nataša Pirc Musar zapisala voščilo na naslovnico včerajšnjega Primorskega dnevnika: »Ohranjajte plemenito poslanstvo, profesionalnost in krepite slovensko skupnost še na prej ... Vedno in ZAVEDNO.«