S prispevkom o temeljih stabilizacijske politike do Nobelove nagrade za ekonomijo

Nobelovo nagrado za ekonomijo sta letos prejela Američana Robert E. Hall in Michael Woodford za prispevek o makroekonomski stabilizaciji na podlagi mikroekonomskih temeljev, je danes v Stockholmu sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti.

Letošnja nagrajenca sta razvila nove makroekonomske modele za učinkovitejše izvajanje stabilizacijske makroekonomske politike. Na podlagi teh modelov lahko pravočasni ukrepi fiskalne in monetarne politike zmanjšajo konjunkturne vzpone in padce v gospodarstvu. Kot so pojasnili, modelov nista utemeljila na statističnih povezavah med makroekonomskimi spremenljivkami, kot so inflacija, proizvodnja in potrošnja, temveč sta jih zgradila na mikroekonomski podlagi. To vključuje razumevanje, kako gospodinjstva in podjetja s svojim ravnanjem vplivajo na gospodarstvo. Hall deluje na ameriški univerzi Stanford, Woodford pa na univerzi Columbia.