V Reziji med lovom utrpel strelno rano

Pripadniki Deželne gorske reševalne službe (CNSAS FJK) so se v nedeljo v dopoldanskih urah napotili v gozd pri Osojanih v Reziji, od koder so prejeli obvestilo o nesreči med lovom. Ko so reševalci prišli na kraj nesreče, kamor so prileteli s helikopterjem in se z vitlom spustili v gozd, se je izkazalo, da je približno 30 let star lovec, krajan, zaradi nenamernega strela utrpel površinsko rano na hrbtu. Na pomoč je poklicala oseba, ki je bila z njim. Moškega so stabilizirali, ga s pomočjo vitla povzpeli na helikopter in ga prepeljali v bolnišnico, medtem ko je druga ekipa šla po moškega, ki je bil s poškodovanim. Na kraju so bili tudi karabinjerji.