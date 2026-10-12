VREME
DANES
Ponedeljek, 12 oktober 2026
Iskanje
Reševanje

V Reziji med lovom utrpel strelno rano

Deželna gorska reševalna služba je posredovala pri Osojanih

Spletno uredništvo |
Rezija |
12. okt. 2026 | 11:18
    V Reziji med lovom utrpel strelno rano
    Gorski reševalci med reševanjem v Reziji (CNSAS FJK)
Dark Theme

Pripadniki Deželne gorske reševalne službe (CNSAS FJK) so se v nedeljo v dopoldanskih urah napotili v gozd pri Osojanih v Reziji, od koder so prejeli obvestilo o nesreči med lovom. Ko so reševalci prišli na kraj nesreče, kamor so prileteli s helikopterjem in se z vitlom spustili v gozd, se je izkazalo, da je približno 30 let star lovec, krajan, zaradi nenamernega strela utrpel površinsko rano na hrbtu. Na pomoč je poklicala oseba, ki je bila z njim. Moškega so stabilizirali, ga s pomočjo vitla povzpeli na helikopter in ga prepeljali v bolnišnico, medtem ko je druga ekipa šla po moškega, ki je bil s poškodovanim. Na kraju so bili tudi karabinjerji.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: