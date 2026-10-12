Tudi državni svet pritrdil organizatorjem novinarske nagrade Luchetta

Državni svet je z danes objavljeno odločitvijo zavrnil pritožbo Dežele FJK zoper sodbo upravnega sodišča FJK (TAR), ki je pritrdilo Fundaciji Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin v sporu glede izključitve iz sistema deželnega financiranja kulturnih projektov v triletju 2026–2028 in odredilo, da mora dežela ponovno oceniti njihovo vlogo za prejem javnih finančnih sredstev.

Državni svet je pritrdil oceni TAR, da zavrnitev javnega financiranja s strani Dežele FJK ni bila ustrezno motivirana, saj denimo ni upoštevala več kot dvajsetletnega sodelovanja novinarskega festivala z javno radiotelevizijo Rai. Deželno upravno sodišče je odločitev o odtegnitvi finančne podpore, za katero je bilo ključno zelo nizko točkovanje predložene vloge, ocenilo kot »nelogično in nerazumljivo«.

Organizatorji priznanega novinarskega festivala Link, kjer podeljujejo tudi novinarsko nagrado Luchetta, so se brez javne finančne podpore s strani Dežele FJK, ki so jo pred tem več let redno prejemali, znašli po tem, ko so odločili, da novinarsko nagrado Luchetta podelijo posebni poročevalki ZN za zasedena palestinska ozemlja Francesci Albanese. Italijanska pravnica je znana po tem, da brezkompromisno zagovarja pravice palestinskega ljudstva in obsoja genocidno ravnanje izraelskih oblasti v Gazi ter etnično čiščenje na Zahodnem bregu. Do odločitve organizatorjev festivala, da nagrado podelijo Francesci Albanese, je bil javno kritičen predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga. Dežela FJK bo morala poravnati 3000 evrov sodnih stroškov.