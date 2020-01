»Borisu Pahorju mesto v senatu«

Letošnje ne bo katero koli leto. Zaradi obletnic, zaradi napovedanega srečanja predsednikov Italije in Slovenije v Trstu, zaradi pospeška v postopku vračanja Narodnega doma v Ulici Filzi, zaradi trdega oreha nove volilne zakonodaje. To so naglasili domala vsi govorniki na sinočnjem prazničnem dogodku, ki ga stranka Slovenska skupnost tradicionalno prireja ob začetku novega leta. Potekal je v dvorani hotela na tržaškem nabrežju, v mestnem središču, le lučaj od palač s sedeži mestnih in deželnih oblasti. Praznično druženje pa se je začelo šele potem, ko je politično smer stranki zarisal njen politični tajnik in obenem deželni svetnik Igor Gabrovec. Sredi svojega 20-minutnega nagovora si je prislužil aplavz dvorane, ko je dejal: »Normalno je, da bo protagonist vračanja Narodnega doma tudi edini še živeči pričevalec zubljev, ki so ga pred sto leti nasilno uničili. Septembra se bomo spomnili 90-letnice usmrtitve štirih mladih slovenskih in antifašističnih junakov na gmajni pri Bazovici, kar je bil le še nov korak na poti, ki je napovedovala gorje druge svetovne vojne. V tem tako simbolično nabitem letu ne bi predsedniku republike Sergiu Mattarelli vsi skupaj izrazili predlog, da prof. Borisa Pahorja imenuje za dosmrtnega senatorja?« Gabrovec je svoj »drzni predlog« – kot je sam dejal – utemeljil: »Kakor senatorka Liliana Segre je tudi naš Boris Pahor na lastni koži doživel in preživel barbarstvo vojne, političnega, narodnega in rasističnega nasilja, preživel je pekel nacističnih taborišč, odklonil je vsako obliko totalitarnega režima, vse življenje je promoviral vrednote spoštovanja različnosti, narodnih in jezikovnih manjšin, družbene solidarnosti in demokracije. Priznanje Borisu Pahorju bi pomenilo priznanje Slovencem kot celoti.«

