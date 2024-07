Po težki bolezni umrla humanitarka Anita Ogulin

V 73. letu starosti se je po težki bolezni poslovila humanitarka Anita Ogulin. Svoje življenje je posvetila humanitarnemu delu in zaščiti otrok, za kar je prejela številna priznanja. Bila je dolgoletna predsednica Zveze prijateljev mladine (ZPM) Moste-Polje, ki se je aprila letos njej v čast preimenovala v Zvezo Anita Ogulin in ZPM.

Po izobrazbi je bila novinarka. Kot dolgoletni obraz ZPM je pomembno vplivala na delovanje te organizacije, skozi katero je izpeljala mnoge vseslovenske projekte podpore in pomoči otrokom, mladim in družinam.

Zavzemala se je tudi za pravice otrok, še posebej tistih v stiski, pozivala je k odgovornemu starševstvu in se zavzemala za prijazno, odgovorno, solidarno, strpno in odprto družbo. Med drugim je ustanovila Štipendijski sklad za revne otroke pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, s čimer je omogočila izobraževanje številnim otrokom iz družin s finančnimi težavami.

»Zapustila nam je neprecenljivo dediščino v obliki prepoznavne in zaupanja vredne humanitarne organizacije in srčno si želim, da bomo v sodelovanju še naprej zasledovali njeno poslanstvo, širili njene vrednote sočutja, spoštovanja in odgovornosti za šibkejše ter bili tu za otroke, mladostnike in družine v stiski,» je v sporočilu za javnost zapisala sekretarka ZPM Ljubljana Moste-Polje Tanja Petek.