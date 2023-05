Borut Pahor prejemnik Kugyjeve nagrade

Letošnjo Kugyjevo nagrado bo Skupnost koroških Slovencev in Slovenk podelila nekdanjemu predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju. Slavnostna podelitev bo v ponedeljek, 15. maja, ob 19. uri v hiši Evrope v Celovcu. Prejel jo bo v zahvalo in kot priznanje za vse delo in vsa prizadevanja ter zgodovinske korake v prid uspešnemu razvoju slovenske narodne skupnosti kot tudi sožitju na Koroškem, so med drugim zapisali. Nagrada mu pripada za vse zasluge pri krepitvi skupnega slovenskega kulturnega, čezmejnega in alpsko-jadranskega prostora v združeni Evropi, piše še v utemeljitvi.

Odlikovanje SKS podeljuje v rednih presledkih odličnim osebnostim, ki doprinašajo bistven delež pri uresničevanju kulturnega, vzgojnega, političnega, gospodarskega, športnega in splošno-človeškega zbliževanja narodov sosedov na Koroškem in v celotni alpsko-jadranski regiji.

Nagrada je poimenovana, podobno kakor Kugyjevi razredi na Slovenski gimnaziji, po znanem večjezičnem in multikulturnem alpinistu in avtorju knjig s področja gorstva Juliusu Kugyju (1858 – 1944), čigar korenine segajo na tri pokrajine alpsko-jadranskega prostora: v spodnjo Ziljsko dolino pri Pečah, v Gorico in Trst ter na področje Julijcev v današnji Sloveniji. Ideja Kugyjeve nagrade sloni na zamisli o alpsko-jadranskem zbliževanju v trikotniku Koroška – Slovenija – Furlanija in na želji po znanju štirih jezikov tega prostora (slovenščine, nemščine, italijanščine in furlanščine) ter na spoznavanju kultur na stičišču treh evropskih jezikovnih družin, so zapisali v sporočilu.