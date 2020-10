Bozen in Vallée d’Aoste

Slovenska vlada je, kot poročamo na drugem mestu, zaradi poslabšanja epidemioloških razmer uvrstila Furlanijo Julijsko krajino - ob še drugih italijanskih deželah - na t.i. rdeči seznam. Oranžno pobarvane so ostale le tridentinska pokrajina, Marke, Molise, Apulija, Kalabrija in Sicilija. Evropski center za patološko preventivo in nadzor (European Centre for Disease Prevention and Control) je na svoji spletni strani objavil nov italijanski »virusni zemljevid«, v Sloveniji ga je povzela popotniška spletna stran posvetu.si, ki objavlja tudi sprotne informacije o pandemiji v Evropi in v svetu.

Slovenska popotniška stran je na zemljevidu za boljšo preglednost dodala uradna imena italijanskih dežel in avtonomnih pokrajin. Bolzano je tudi po nemško Bocen, Valle d’Aosta tudi Vallèe D’Aoste, naša dežela pa je navedena z italijanskim uradnim imenom. Popotniška spletna stran seveda ni kriva, da ima FJK le italijansko uradno ime, krivi so tisti deželni in državni politiki, ki niso in še danes ne upoštevajo večjezične deželne stvarnosti. Od ustanovitve avtonomne dežele FJK leta 1963 je italijanski parlament z ustavnim zakonom nekajkrat spremenil deželni statut in pri tem zavrnil vse predloge po večjezičnem imenu dežele.