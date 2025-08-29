Bratušek: Na Italijane smo apelirali, ne moremo pa jih prisiliti

Nadaljujejo se prizadevanja za iskanje rešitev za kaos, ki je nastal tako v Sloveniji kot v Italiji po začetku – napovedanih – vzdrževalnih del na hitri cesti H4 med Razdrtim in Vipavo. O rešitvah za zastoje so včeraj na sestanku razpravljali tudi slovenska ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in predstavniki avtoprevoznikov. Med predlogi je ureditev dvosmernega prometa po smernem vozišču vipavske hitre ceste v smeri Razdrtega. Prihodnji teden bodo začeli tovorna vozila tudi že prej izločati iz prometa.

Kot je povedala ministrica, so se deležniki strinjali z ugotovitvijo, da je za zastoje na Fernetičih kriva italijanska stran. »Povedali smo, da smo večkrat apelirali, pisali in prosili italijansko stran, da stvari uredi drugače oziroma tako, kot je bilo obljubljeno. Prisiliti jih na žalost ne moremo, bomo pa diplomacijo absolutno peljali naprej,« je izpostavila Bratušek. Kot možnost je bila omenjena tudi uresničitev prvotnega predloga Darsa za ureditev dvosmernega prometa po smernem vozišču vipavske hitre ceste v smeri Razdrtega, čemur pa po neuradnih informacijah niso bili naklonjeni gasilci in reševalci.

Pozivi tudi iz Italije

K boljšemu urejanju števila tovornjakov, ki prečkajo mejni prehod Fernetiči, je včeraj pozval tudi deželni sekretar italijanskih avtoprevoznikov (Fai) Giulio Zilio, ki je, tako kot slovenski kolegi, opozoril na to, da bosta ponedeljek in torek še posebej kritična. Pozdravil je dozdajšnje sprejete ukrepe, ki so sicer po njegovih besedah olajšali predvsem tranzit tujih avtoprevoznikov, ne pa lokalnih iz Furlanije - Julijske krajine, ki delujejo na krajših cestnih odsekih.