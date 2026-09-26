Brez javne razprave spet praznik vrnitve in ne več priključitve Primorske

Slovenski poslanci so v četrtek zvečer s 45 glasovi za in 35 proti sprejeli novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Z njo so uvedli nov državni praznik, dan Triglava, ki ga bodo v Sloveniji obeleževali 7. avgusta, in preimenovali praznika Primorcev in Prekmurcev.

Predlog so v parlamentarni postopek lani vložili poslanci takratne vladne koalicije, in predvideva obeleževanje dneva Triglava, saj je 7. avgusta 1895 Jakob Aljaž na vrhu najvišje slovenske gore postavil stolp, ki je postal brezčasen simbol slovenske samostojnosti, odpora proti potujčevanju in narodne identitete. V teku parlamentarnega postopka pa je zdajšnja koalicija predlog razširila z dopolnilom o spremembi imen omenjenih praznikov, ki sta po novem praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (17. avgusta) in praznik vrnitve Primorske k matični domovini (15. septembra).

Predlogu so ostro nasprotovali opozicijski poslanci in Zveza združenj borcev za vrednote NOB. Vladi so očitali ideološki boj, spreminjanje zgodovinskega ozadja praznikov, pa tudi preimenovanje mimo poslovnika in opozoril zakonodajno-pravne službe državnega zbora. Obenem sprememba ni bila predmet javne razprave, preslišani so bili tudi primorski in prekmurski poslanci.