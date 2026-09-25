VREME
DANES
Petek, 25 september 2026
Iskanje
Goriva

V Furlaniji - Julijski krajini povečali popust za nakup goriva

Subvencija za prebivalce obmejnega območja bo znašala 39 centov na liter za bencin in 30 centov na liter za dizel

Albert Voncina |
FJK |
25. sep. 2026 | 15:31
    V Furlaniji - Julijski krajini povečali popust za nakup goriva
    FJK je dosegla najvišjo raven subvencije, kar jo omogoča zakon( ARHIV )
Dark Theme

Deželna vlada Furlanija - Julijska krajina bo od 1. oktobra do 31. decembra povečala deželni popust za nakup goriva za dodatnih pet centov na liter. Na obmejnem območju oz. t. i. območju 0, ki omogoča najvišji popust, bo subvencija po novem znašala 39 centov na liter bencina in 30 centov na liter dizelskega goriva, pri čemer bodo lastniki hibridnih vozil imeli na voljo še pet centov popusta na liter.

Ukrep, s katerim želijo priskočiti na pomoč prebivalcem FJK pri kljubovanju z rastjo cen naftnih derivatov, sta naznanila Fabio Scoccimarro, ki je v deželni vladi pristojen za okolje, energijo in trajnostni razvoj, ter Barbara Zilli, ki je pristojna za finance. Pojasnila sta tudi, da bodo tako dosežena najvišja raven, ki jo dovoljuje zakon.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: