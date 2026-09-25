V Furlaniji - Julijski krajini povečali popust za nakup goriva

Deželna vlada Furlanija - Julijska krajina bo od 1. oktobra do 31. decembra povečala deželni popust za nakup goriva za dodatnih pet centov na liter. Na obmejnem območju oz. t. i. območju 0, ki omogoča najvišji popust, bo subvencija po novem znašala 39 centov na liter bencina in 30 centov na liter dizelskega goriva, pri čemer bodo lastniki hibridnih vozil imeli na voljo še pet centov popusta na liter.

Ukrep, s katerim želijo priskočiti na pomoč prebivalcem FJK pri kljubovanju z rastjo cen naftnih derivatov, sta naznanila Fabio Scoccimarro, ki je v deželni vladi pristojen za okolje, energijo in trajnostni razvoj, ter Barbara Zilli, ki je pristojna za finance. Pojasnila sta tudi, da bodo tako dosežena najvišja raven, ki jo dovoljuje zakon.