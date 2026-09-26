Evropska pravila pospešujejo nacionalne postopke

V tržaškem Urban centru se je včeraj začel dvodnevni mednarodni kongres EuroBioHighTech 2026. V središče pozornosti so včeraj postavili vlogo novih tehnologij v zdravstvu in zakonodajo, ki ureja njeno uporabo ter razvoj tehnologije v zdravstvu v Furlaniji - Julijski krajini in drugod.

Po lanski uvedbi novih pravil na evropski ravni znanstveniki že napovedujejo prve rezultate, na primer na področju uravnave vrednotenj zdravil. Aktualna je tudi debata o omejenosti umetne inteligence in o vlogi, ki jo ima vsaka država članica Evropske unije.

Med gosti včerajšnjega prvega kongresnega dne je bila Katarina Beravs Bervar, vršilka dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za kakovost v zdravstvu (JAKZ) in strokovnjakinja s področja farmacije ter zdravstvenih politik. Predstavila je evropsko uredbo o vrednotenju zdravstvenih tehnologij – to je o multidisciplinarnem procesu, ki ocenjuje klinične, ekonomske, socialne in etične vidike uporabe zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih zdravstvenih postopkov - s poudarkom na skupnem kliničnem vrednotenju. » Evropski okvir skupnega izvajanja kliničnega dela vrednotenja lahko države članice uporabljajo v svojih nacionalnih postopkih in jim ni treba delati svojega vrednotenja. To skrajša nacionalne postopke in s tem tudi pot tehnologije do pacienta, naj bodo to zdravila, diagnostični in medicinski pripomočki, storitve, preventivni programi in drugo. V postopkih vrednotenja se izvajajo klinični in neklinični postopki. Klinični del je lahko selo zahteven in je zato njegova uravnava zelo koristna,« je razložila. JAKZ, je dodala, zastopa Slovenijo pri Evropski komisiji ter sodeluje pri skupnem kliničnem vrednotenju za onkološko zdravilo. Poročilo bo na voljo novembra in vse članice EU ga bodo lahko uporabljale. »Postavljamo sicer tudi podzakonski akt k zakonu za zagotavljanje kakovosti v zdravstvu,« je še povedala Beravs Bervar.