Drevi posvet o obmejnem sožitju z aperitivom in koncertom

Drevi bo tržaški Kulturni dom gostil čezmejni dogodek Ekotones - Bivati meje. Ime izhaja iz ekotona, prehodnega območja med ekosistemi, kjer se različna okolja srečujejo in ustvarjajo nekaj novega.

»Na podoben način želimo tudi politično in kulturno mejo razumeti ne le kot ločnico, temveč kot prostor srečevanja, prehajanja in preobrazbe, v katerem lahko različne kulture, jeziki, spomini in identitete vstopajo v medsebojni odnos,« so v vabilu zapisali organizatorji.

Popoldan se bo ob 16. uri začel s projekcijo dokumentarnega filma Sence tišine, med 17.30 in 18.30 se bo nadaljeval z delavnico o osebnem, družinskem in kolektivnem spominu. Nato bo na sporedu okrogla miza s strokovnjaki iz Slovenije, Italije in Avstrije o spominu, mejah in sobivanju. Večer se bo sklenil z aperitivom in koncertom tržaškega kantavtorja Tonija Brune z Blažem Celarcem, Žigo Golobom in Massimom Tuninom.

Na okrogli mizi bodo sodelovali Giuseppe Grimaldi, Katja Hrobat Virloget, Anton Špacapan Vončina, Martina Tonet, Francesco Toncich, Martina Vocci in Daniel Wutti, dogodek pa bo povezovala Saša Petejan.

Projekt Ekotones nastaja v okviru evropskega projekta CERV RE4HEALING, ki raziskuje kolektivni spomin, travmatične zgodovinske izkušnje in možnosti ponovnega povezovanja obmejnih skupnosti Slovenije, Italije in Avstrije.