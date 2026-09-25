Vožnjo s poldrugo tono bakra je skušal nadaljevati s pomočjo podkupnine

Policisti so predvčerajšnjem na območju Rebernic ustavili romunskega voznika kombija, ki je prevažal poldrugo tono bakra. Policisti sumijo, da je bil baker ukraden, romunski državljan pa naj bi poskusil podkupiti policiste.

Prometna policija Nova Gorica je v sredo dopoldne na regionalni cesti pri Rebrnicah v smeri Razdrtega ustavila kombi, ki ga je vozil 49-letni romunski državljan. Med postopkom so ugotovili, da prevaža v kombiju z bolgarskimi registrskimi tablicami približno poldrugo tono bakra.

Voznik za pločevino ni imel ustrezne dokumentacije o njenem izvoru, zato so policisti posumili, da lahko izvira iz tatvine, storjene v sosednji Italiji. Zato so kombi in baker zasegli. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, pri preiskavi sodelujejo z italijanskimi organi pregona. V okviru predkazenskega postopka novogoriški kriminalisti preverjajo tudi morebitne povezave osumljenca s podobnimi kaznivimi dejanji na območju drugih evropskih držav.

Med postopkom je 49-letni voznik policistom ob predaji osebnih dokumentov in dokumentov vozila izročil tudi bankovec. Policisti so le-tega zasegli, novogoriški kriminalisti pa so v nadaljevanju obravnavali tudi sum kaznivega dejanja dajanja podkupnine, saj so policisti njegovo ravnanje prepoznali kot poskus vplivanja na izvedbo uradnega dejanja. 49-letnemu osumljencu je bila včeraj dopoldne na podlagi določb Zakona o kazenskem postopku odvzeta prostost in odrejeno pridržanje v policijskih prostorih. Predkazenski postopek usmerja pristojno Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.