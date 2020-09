»Brez sočutja je najboljši planinec slab reševalec«

Vsekakor drži. Od začetka leta 2020 do danes smo opravili kakih 330 intervencij, s čimer smo presegli število intervencij v letih 2019 in 2017, ki sta bili s tega vidika rekordni, saj smo takrat reševalci posredovali približno 315-krat. Število intervencij iz leta v leto raste, resda ne skokovito, a vztrajno. Tudi v zimskih mesecih smo letos večkrat posredovali kot v preteklih letih, najbolj občuten poskok pa smo zabeležili julija in avgusta. Reči moram sicer, da ni bilo veliko takih primerov, ki bi zahtevali našo intervencijo zaradi nepripravljenosti. Porast gre torej enostavno pripisati občutno večjemu številu ljudi v planinah. V bistvu je bil pravi naval. To pa najbrž zato, ker so ljudje namesto oddaljenih destinacij iskali nove izzive na domačih tleh.

Katere lastnosti mora imeti dober gorski reševalec?

Veste, k reševalcem je v času pristopilo veliko izvrstnih alpinistov, tehnično zelo pripravljenih, na papirju idealnih za to vlogo. A kaj, ko niso imeli tistih lastnosti, ki iz alpinista naredijo tudi dobrega reševalca. To so nesebičnost, požrtvovalnost, še prej pa osnovna lastnost: solidarnost. Sposobnost, da se odrečeš nečemu, ker želiš pomagati sočloveku. To je temelj in vodilo, zaradi katerega smo sploh dobili gorske reševalce. Med prvimi vprašanji, ki jih postavimo kandidatom, je tudi to – »Tu si zato, da pomagaš tistim, ki potrebujejo tvojo pomoč. Se tega zavedaš?« Tovrstno občutljivost dodatno razviješ z izkušnjami, a do neke mere mora biti prirojena.