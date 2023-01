Koprski policisti so včeraj popoldne v Kopru ustavili 35-letnega voznika. Ugotovili so, da nima vozniškega dovoljenja. Opravili so alkotest, ki je bil pozitiven (0,58 mg/l), izkazalo se je tudi, da je vozil pod vplivom kokaina in opiatov. Povrh vsega je imel na avtomobilu nameščeni različni registrski tablici. Vozilo so mu zasegli, sledi obdolžilni predlog.