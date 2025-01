Burja bo zagotavljala sončno vreme še jutri

Burja bo še danes (petek) in jutri (sobota) v FJK povečini zagotavljala sončno vreme. Od nedelje, ko bo slabela, bo proti nam od jugozahoda začel pritekati bolj vlažen zrak in bo že več oblačnosti. Temperature pa bodo od nedelje postopno rahlo višje. Zlasti pa se bo ob manj vetrovnem vremenu zmanjšal občutek mraza.

Danes je v Tržaškem zalivu burja pihala s hitrostjo do 75 kilometrov na uro, v popoldanskih urah je nekoliko oslabela. Jutri se bo prehodno spet okrepila. Vseskozi pa bo prevladovalo sončno vreme.

Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je tudi danes beležila razmeroma nizke temperature. Na Goriškem se je živo srebro ponoči marsikje spustilo pod ničlo, na Kraški planoti pa do okrog ničle. Najvišje dnevne vrednosti so okrog 8 stopinj Celzija. Občutek mraza pa je, kot povedano, povečevala ravno burja.

Jutri bo vreme podobno, toda le še nekoliko bolj vetrovno.

V nedeljo se bo našim krajem približevalo ciklonsko območje, ki se zadržuje nad severnim Sredozemljem. Burja bo oslabela in ponehala. Proti nam bo z jugozahodnim vetrom začel pritekati bolj vlažen in nekoliko toplejši zrak. Postopno bo več oblakov in vlage. V nedeljo in ponedeljek bo povečini oblačno z morebitnimi občasnimi obdobji spremenljivega vremena. Ponekod bo zlasti v ponedeljek že nekoliko zamegljeno.