Burja se bo okrepila, Arso objavil rumeno opozorilo

Burja se bo od jutri (nedelje) okrepila in bo pihala več dni. Arso je danes od jutri (nedelje) do vključno srede za jugozahod Slovenije zaradi burje objavil rumeno opozorilo. V nedeljo in ponedeljek pričakujejo najmočnejše sunke od 70 do 85 kilometrov na uro, v torek in sredo pa od 85 do 100 kilometrov na uro.
Zmerno do močno burjo od nedelje do srede pričakuje na Tržaškem tudi meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa iz FJK.
Mrzlo bo, najvišje dnevne temperature bodo okrog ničle ali rahlo nad ničlo. Od torka bo sicer tudi več oblačnosti in se bodo pojavljale padavine. Snežilo bo, kot kaže, lahko do nižin.