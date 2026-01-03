Na urgenci 91-letnik ostal več kot 30 ur na nosilih na hodniku

Potem ko so ga z reševalnim vozilom pred nekaj dnevi prepeljali na urgenco v Palmanovi, je 91-letni moški več kot 30 ur ostal na nosilih na hodniku. Vest je obelodanil sin, ki je očeta dan po sprejemu našel še vedno tam, kjer ga je pustil, in to skupaj z drugimi 12 bolniki, ki so čakali na prosto posteljo. »Šlo je za nečloveške razmere,« je med drugim izjavil in poudaril trpljenje ter ponižanje, ki ju je oče prestal. Dogodek znova opozarja na slabe razmere v javnem zdravstvu ter na kronično pomanjkanje osebja in razpoložljivih postelj. Zdravstveno podjetje je sprožilo notranjo preiskavo, vrstijo pa se tudi protesti državljanov in sindikatov.

Dogodek je komentirala tudi slovenska senatorka v italijanskem parlamentu Tatjana Rojc, ki ga je označila kot škandalozno odpoved zdravstvenega sistema FJK. Senatorka med drugim pričakuje, da bodo deželna vlada in pristojni organi sprejeli vse potrebne ukrepe, da se takšni primeri ne bodo ponavljali. »Imamo politični razred, ki je na področju zdravstva dajal volilne obljube in še naprej prikazuje idilično stanje. Soočiti pa se mora s svojo odgovornostjo,« je med drugim zapisala.