Števce in vodovodne cevi bo dobro zavarovati pred mrazom

Z jutrišnjim dnem (nedelja) bo proti nam začel pritekati mrzel arktični zrak, ki se bo nato poglabljal in zadrževal več dni tudi nad našim območjem. Kot kaže, bo šlo za enega najbolj izrazitih valov mrzlega zraka v zadnjih letih.

Živo srebro se bo v prihodnjem tednu več dni oz. več noči tudi na Goriškem, na Kraški planoti in občasno ob morju spuščalo pod ničlo. Tudi podnevi pa bodo temperature povečini okrog ledišča ali ob morju rahlo nad lediščem.

Občutek mraza se bo z zmerno do močno burjo povečal že jutri (nedelja), najnižje nočne temperature pa bomo predvidoma beležili v noči na četrtek in v noči na petek, ko bo veter oslabel. Tedaj se bo živo srebro na Kraški planoti lahko spustilo tudi občutno pod -5 stopinj Celzija, na Goriškem do okrog -5 stopinj Celzija in ob morju rahlo pod ničlo.

Strokovnjaki svetujejo, naj se v primeru vztrajnih nizkih temperatur za preprečevanje zmrzovanja vode v ceveh pred mrazom zaščiti števce in izpostavljene vodovodne cevi. Če se temperatura spusti več stopinj Celzija pod ničlo, je včasih lahko koristno pustiti curljati vodo iz ene izmed pip v stanovanju, kar preprečuje, da bi voda zaledenela. Za stanovanja in druge prostore, ki jih ne uporabljamo, pa je najbolje zapreti ventil pretoka vode ob števcu ter odpreti pipe in izprazniti vodne cevi, menijo strokovnjaki.