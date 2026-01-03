V Čedadu v torek 62. Dan emigranta

V čedajskem gledališču Ristori (Ulica Ristori, 30) bo v torek, 6. januarja ob 15. uri na sporedu Dan emigranta, ki ga prirejata Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza Videmske pokrajine pod pokroviteljstvom Občine Čedad. Uvodne pozdrave bodo prispevali predsednik Skupnosti gorskega območja Nadiža in Ter Antonio Comugnaro, predsednik Skupnosti gorskega območja Železne in Kanalske doline Ivan Buzzi in Margherita Trusgnach v imenu slovenskih organizacij na Videmskem. Že 62. Dan emigranta, ki se ga bo udeležil tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, bo nato popestrila gledališka predstava Beneškega gledališča Uon s pepela režiserke Alide Bevk.

Dan emigranta, ki je leta 1964 nastal kot srečanje izseljencev, ki so se v prazničnem času vračali domov, je za Slovence na Videmskem že desetletja tudi priložnost za razmislek o lastnih potrebah.