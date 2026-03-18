Občina Piran načrtuje obeležitev 130. obletnice postavitve Tartinijevega spomenika

Občina Piran s partnerji napoveduje projekt Tartini130, s katerim nameravajo avgusta obeležiti 130. obletnico postavitve spomenika violinistu Giuseppeju Tartiniju na Tartinijevem trgu. Projekt povezuje številne kulturne ustanove, festivale, izobraževalne ustanove in organizacije, ki bodo soustvarjale bogat program, piše v sporočilu za javnost.

Poseben poudarek bo namenjen ohranjanju in promociji Tartinijeve dediščine, podpori mladim glasbenim talentom, razvoju kulturnega turizma ter čezmejnemu sodelovanju, so našteli na občini. Do osrednjega dogodka se bodo zvrstili številni koncerti, festivali, izobraževalni programi in kulturni dogodki, namenjeni tako strokovni javnosti kot širšemu občinstvu.

Praznovanja bodo vrhunec dosegla 2. avgusta, ko je bil pred 130 leti slovesno odkrit Tartinijev spomenik na osrednjem piranskem trgu. Ob tej priložnosti bo na večernem koncertu nastopil orkester gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod vodstvom dirigentke Mojce Lavrenčič.

Program in koledar dogodkov projekta Tartini130, ki sta bila predstavljena v piranski Hiši Tartini, sta dostopna na prenovljeni spletni strani www.tartini.eu.