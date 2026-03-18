Za zmanjšanje požarne ogroženosti nove pašne površine

Požari ne poznajo meja, kot je žal pokazal ogenj, ki je leta 2022 uničil dobrih 4000 hektarjev površin tako na slovenski kot na italijanski strani državne meje. Zato so na obmejnem območju Krasa vzpostavili skupne ukrepe za povečanje požarne varnosti. Skupno sodelovanje je omogočil čezmejni projekt v okviru programa Interreg Italija Slovenija Karst-Safe - Preventivni ukrepi za varen Kras, ki so ga začeli izvajati leta 2023, včeraj pa so v prostorih Občine Sežana predstavili rezultate ob zaključku projekta. Pri tem sta sodelovala tudi Občina Devin - Nabrežina in LAS Kras.

Najpomembnejši merljiv rezultat, so izpostavili govorniki, je vzpostavitev in razširitev 174 hektarjev novih pašnih površin na čezmejnem območju Krasa, kar prispeva k zmanjševanju zaraščanja in količine gorljive biomase v okolici kraških naselij. Poleg tega so nastale nove protipožarne poti, nabavili so specializirano protipožarno opremo in okrepili kampanjo ozaveščanja lokalnega prebivalstva.

Projekt Karst-Safe predstavlja celosten model preventivnega upravljanja požarne ogroženosti Krasa, ki združuje okoljske učinke, večjo varnost prebivalcev ter trajnostno rabo prostora. Pri tem pa je tudi pomembno omeniti njegovo povezovalno vlogo in okrepljene vezi med občinami in organizacijami na obeh straneh meje. Projekt je vreden 749.419 evrov, od tega je 599.535 evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.