Odbojka

Superpokal v Trstu potrjen

Najboljši italijanski odbojkarski klubi se bodo v tržaški športni dvorani za lovoriko pomerili 28. februarja in 1. marca

Jan Grgič |
Trst |
27. dec. 2025 | 18:12
    Superpokal v Trstu potrjen
    Slavje Milana na ženskem superpokalu v Trstu letošnjega oktobra (ANSA)
Dark Theme

Novica je zdaj tudi uradna. Trst bo 28. februarja in 1. marca 2026 gostil moški odbojkarski superpokal. Sprva je bilo načrtovano, da bo turnir, na katerem bodo sodelovali Trentino, Perugia, Verona in Civitanova, potekal v Savdski Arabiji, a se to ni izšlo, italijanska Lega Volley je tako nadomestno rešitev našla v Trstu. PalaTrieste je letos, 18. oktobra, že gostil ženski superpokal, na katerem je Milano s 3:2 premagal Conegliano. Trst bo tretjič v zgodovini gostil moški superpokal. Prvič ga je v sezoni 1999/2000 (zmagovalec Cuneo), drugič pa 2007/2008 (prvak Sisley Treviso).

