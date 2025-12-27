VREME
Sobota, 27 december 2025
Jutri v Zgoniku Baročni zvoki

S koncertom Tržaškega baročnega orkestra v zgoniški župnijski cerkvi se bo sklenil četrti festival Baročni zvoki

Spletno uredništvo
Zgonik
27. dec. 2025
    Jutri v Zgoniku Baročni zvoki
    Baročni orkester nastopa tudi z danes neobičajnimi glasbili
Jutri ob 19. uri bo v župnijski cerkvi sv. Mihaela nadangela v Zgoniku zaživel koncert, ki bo sklenil četrti festival Baročni zvoki. Ta je občinstvu ponudil osem glasbenih dogodkov s Tržaškim baročnim orkestrom.

Na programu so sonate, groundi, suite in koncerti (nekateri še neobjavljeni rokopisi) Byrda, Purcella, Castella, Vivaldija in Telemanna, ki jih bodo izvedli Rosanna Romagnoli in Paola Veronese (baročni violini), Giulio Chiandetti (lutnja in tiorba), Štefan Bak (baročni violončelo), Silvia Marinković (baročna prečna flavta) in Paolo Biancuzzi (čembalo). Na koncertu pod pokroviteljstvom Občine Zgonik sodeluje tudi organist Federico Mirko Butkovič, ki bo izvedel Concerto grosso za božično noč Arcangela Corellija v transkripciji za orgle.

