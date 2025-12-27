Za varnost v gorah je ključno ozaveščanje pohodnikov

Aktivnosti v naravi, med njimi obisk gora, so tudi pozimi med najpogostejšimi razlogi za prihod turistov v Slovenijo. Gorski vodniki in reševalci ob tem pohodnike pozivajo, da se za obisk gora dobro pripravijo in ne precenjujejo svojih zmožnosti. Pri ozaveščanju o varnosti v gorah sodelujejo z več organizacijami, kar že daje pozitivne rezultate. »Zelo pomembno je, da vsi obiskovalci, ki načrtujejo pot v gore, prejmejo ustrezne informacije o tem, kako se pripraviti, da spoznajo značilnosti naših gora in napotke za varno hojo v gore. V sodelovanju s partnerji projekta Varno v gore smo se uskladili in pripravili enotno stran v okviru uradnega turističnega portala Slovenia.info, na kateri turisti v sedmih jezikih dobijo vse informacije, ki jih morajo poznati,« je izpostavila Aleksandra Jerebic Topolovec iz Slovenske turistične organizacije (STO).

Pozitivni rezultati projekta Varno v gore se po besedah predsednika Gorske reševalne zveze Slovenije Gregorja Dolinarja in Martina Šolarja iz Planinske zveze Slovenije že kažejo. Kot je poudaril slednji, je treba pohodnike obveščati v pisani besedi z vodniki, zemljevidi, dobrimi aplikacijami, nadvse pomembna pa je tudi živa informacija, kjer imajo izjemno veliko vlogo turistični delavci. V Sloveniji po Šolarjevih ocenah v hribe redno hodi 400.000 ljudi, med katerimi so tudi turisti. »Naš doseg je seveda daleč premajhen, zato je kampanja Varno v gore, kjer je predvsem STO ponudila vse svoje komunikacijske kanale, izjemno pomembna,« je poudaril.

Gorski vodniki po besedah Uroša Grilja večkrat srečajo pohodnike, ki gredo v gore neprimerno obuti in oblečeni, tudi brez nahrbtnikov, v gore pa velikokrat hodijo pozno v dnevu. »Treba si je zapomniti, da se v hribe hodi zgodaj, da imaš dovolj časa. Tudi če tura traja samo nekaj ur, so tukaj popoldanske nevihte, pozimi je tukaj dnevno ogrevanje in povečanje nevarnosti snežnih plazov in pozimi krajšim dnevom, to je zelo pomembna stvar in pa to, da se zavarujemo pred mrazom,« je izpostavil Grilj.

Na krajše zimske dni je opozoril tudi Dolinar in izpostavil, da helikopter ponoči ne more leteti, kar pomeni, da se lahko akcija zavleče pozno v noč, zaradi česar pa so lahko posledice veliko hujše, tudi tragične. »Ljudje si ne predstavljajo, da je tisti, ki je morda se slikal nekje ob sončnem zahodu visoko v gorah, lahko dobro usposobljen in da morda tista tura ni za vsakega, to pa je problem,« je podčrtal Dolinar. »Če imajo pohodniki neko znanje, da se lahko sami gibajo po gorskem svetu, je to super. Če so neizkušeni, pa jim priporočamo najem gorskega vodnika. Ta jim bo priporočal primerno turo za njihovo znanje in psihofizične sposobnosti ter poskrbel, da bo njihovo doživetje varno,« je sklenil Jeromel.