Carpaccio bo v Piranu povezoval

Vrnitev renesančne slike Vittoreja Carpaccia Marija z otrokom in svetniki v minoritski samostan v Piranu je znamenje, da ljudje znajo presegati človeško zamejenost in državne meje ter prispevati konkretno znamenje bodočnosti. Tako se je izrazil gvardijan piranskega samostana p. Janez Šamperl v svojem pozdravu številnim navzočim, ki so danes napolnili samostansko cerkev sv. Frančiška, da bi prisostvovali slovesnosti ob vrnitvi oz. ponovni namestitvi Carpaccijeve slike po 85 letih od tistega leta 1940, ko so jo italijanske oblasti pred vojno umaknile v notranjost države. Piran je po vojni prišel v sklop Jugoslavije in potem Slovenije, po dolgoletnem prizadevanju tako cerkvenih oblasti kot diplomacije pa se je slika vrnila.

Vrnitev so danes pozdravili generalni minister minoritskega reda p. Massimo Fusarelli, vodja slovenske province p. Milan Kos, koprski škof Peter Štumpf, piranski župan Andrej Korenika, slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko, državna sekretarka na slovenskem zunanjem ministrstvu Neva Grašič in vodja restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije. Vsi so na različne načine poudarili misel, da gre za simbolno dejanje, ki povezuje dve državi in dva naroda, pri čemer je bila omenjena tudi pomembna vloga manjšin, slovenske v Italiji in italijanske v Sloveniji ter pomen Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici in Gorici. Carpaccieva slika, ki je izraz duhovne in kulturne dediščine krajevnega prostora, pa bo gotovo navdihovala občudovalce, tako duhovno kot kulturno. Umetnina bo v samostanski cerkvi na ogled do nedelje, nakar jo bodo prepeljali v Ljubljano, kjer bo deležna preventivnega konservatorskega posega s pomočjo najsodobnejših tehnik. V Piran se bo vrnila najbrž decembra.