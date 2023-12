CasaPound, Palestina in ... »spotikavci«

Na pločniku na goriškem Drevoredu D’Annunzio tik pred vhodom v grajsko naselje se je v minulih dneh pojavila majhna ploščica z napisom »Za Palestino in njene sinove. Oktober-november 2023«. Sorodne ploščice so opazili tudi v Padovi, po poročanju portala Il Goriziano pa naj bi se pojavile tudi v drugih mestih v FJK.

Ploščice nekoliko spominjajo na tlakovce spomina oz. spotikavce, ki jih nemški umetnik Gunter Demnig postavlja v spomin na umorjene, deportirane, izgnane ali ubite v obdobju nacifašizma. Le da so jih tokrat, kot kaže, postavili pripadniki neofašističnega gibanja CasaPound. »V zadnjih dveh mesecih smo spremljali izraelsko bombardiranje kot odgovor na zadnji teroristični napad Hamasa. Med tisoči žrtev in beguncev je cel svet videl tudi množico otrok, ki je plačala in še plačuje visoko ceno za vse to. Njim gredo naše misli,» je sporočilo skrajno desno populistično gibanje, ki se odkrito sklicuje na fašizem.

Ne gre sicer za prvo »prilaščanje« koncepta spotikavcev: leta 2020 je Fabio Scoccimarro, predstavnik Bratov Italije in tudi član deželne vlade Furlanije - Julijske krajine naznanil, da bodo spominske tlakovce iz repenskega marmorja postavili tudi za žrtve fojb.