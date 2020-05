Če nimaš dovolj goriva, ne smeš v Avstrijo

Nemški in švicarski turisti, ki bodo želeli dopustovati v Italiji, bodo lahko brez postankov potovali čez Avstrijo. To piše na spletni strani avstrijskega notranjega ministrstva, ki sicer pojasnjuje, da takšen koridor vsaj na papirju že obstaja od izbruha pandemije. Avstrijska vlada hoče s tem pojasnilom nekoliko pomiriti Južne Tirolce, ki ne soglašajo s »trdo linijo« Dunaja glede mej z Italijo, kar neposredno škoduje bocenski pokrajini in njeni turistični sezoni. S kritikami na račun zadržanja Avstrije v teh dneh ni štedil niti predsednik bocenske pokrajinske uprave Arno Kompatscher, njegove pripombe in pritožbe pa so na Dunaju zavrnili oziroma preslišali. Avstrija očita Italiji, da se po eni strani pritožuje nad strogim nadzorstvom avstrijske mejne policije, po drugi pa še ni odpravila obvezne karantene za Avstrijce, ki prihajajo v Italijo. Skratka, polemika na vsej črti.

Da Avstrija misli resno pričajo stroge kontrole na Brennerju, kjer pri nemških državljanih, ki se iz Italije vračajo domov, preverjajo, koliko goriva imajo v vozilih, da ne bi slučajno bili primorani tankati v Avstriji. Kdor nima dovolj goriva za prehod avstrijskega ozemlja (od Brennerja do nemške meje v Kufsteinu je 120 kilometrov) nima pravice vstopa v državo. To ne velja le za Nemce, ampak za vse tujce, izjema so tovornjaki, katerih kolona zaradi praznikov v Avstriji je na Brennerju včeraj presegla 50 kilometrov.