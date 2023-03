Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali v Buttriu na Videmskem, kjer sta čelno trčila avtomobil in tovornjak, pri čemer so bile poškodovane tri osebe. Na kraj so prispeli dve reševalni vozili in zdravniški avtomobil iz Vidma. Zdravstveno osebje jim je nudilo najnujnejšo pomoč, nakar so jih prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so dve osebi sprejeli z zeleno triažno kodo, eno pa z rumeno. Na kraju so bili gasilci, ki so nudili potrebno pomoč reševalcem pri oskrbovanju ponesrečenih ter karabinjerji iz Palmanove, ki preiskujejo vzroke nesreče.