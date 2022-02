Celovška posojilnica Bank ne bo romala v ruske roke

Prodaja slovenske banke Posojilnica Bank s centralo v Celovcu in šestimi podružnicami po celotnem dvojezičnem ozemlju na Koroškem je dokončno propadla. Kot so konec preteklega tedna sporočili iz vodstva koroško-slovenske banke, ki je pred leti zaradi hudih izgub na hrvaškem trgu zabredla v velike finančne težave in izgubila samostojnost, se je britansko podjetje Sova Group ruskega 55-letnega oligarha Romana Avdejeva odreklo načrtovanemu odkupu, potem ko sta se proti prodaji izrekla tako nadzor avstrijskih bank (FMA) kor tudi Evropska centralna banka (ECB).

»S sedanjim umikom Sova Capital so vsi dogovori o morebitni prodaji Posojilnice vlagatelju z ruskim ozadjem postali brezpredmetni, Posojilnica Bank pa bo poslovala naprej v dosedanjem obsegu pod okriljem Raiffeisnove ustanove,« je zatrdil direktor Posojilnice Bank v Celovcu Martin Ressmann. Slednji je v pogovoru za medije še dodal, da »obstoj slovenskega bančništva na Koroškem ni ogrožen«, da pa bo banka – po izgubi tega močnega partnerja – »dolgoročno kljub temu potrebovala strateškega partnerja«.