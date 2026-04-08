Cene nafte po začasni prekinitvi ognja med ZDA in Iranom krepko navzdol

Cene nafte so se danes v azijskem trgovanju po dogovoru med Iranom in ZDA o dvotedenski prekinitvi ognja in odprtju Hormuške ožine močno znižale. Cene tako ameriške nafte kot nafte brent so se spustile pod 100 dolarjev za 159-litrski sod.

Cena zahodnoteksaške lahke nafte, ki bo dobavljena maja, se je znižala za 15,4 odstotka na 95,59 dolarja. Severnomorska nafta brent za dobavo junija se je pocenila za 13,3 odstotka na 94,71 dolarja.

Pred začetkom vojne na Bližnjem vzhodu so se cene nafte brent gibale okoli 72 dolarjev na sod, cena ameriške nafte pa je bila pri približno 67 dolarjih na sod. Še v torek, pred iztekom roka za mirovni dogovor, ki ga je predsednik ZDA Donald Trump postavil Iranu, so se cene nafte gibale nad 100 dolarjev; ameriška nafta okoli 116 dolarjev za sod, nafta brent pa okoli 110 dolarjev.