Iran in ZDA z dogovorom za dvotedensko prekinitev ognja in odprtje Hormuške ožine

Tik pred iztekom roka, ki ga je Iranu postavil ameriški predsednik Donald Trump, sta Washington in Teheran davi dosegla dogovor o dvotedenski prekinitvi ognja ter začasnem odprtju Hormuške ožine.

Trumpov rok Iranu se je iztekel ob 2. uri po srednjeevropskem času, nekaj minut prej pa je pakistanski premier Šebhaz Šarif, ki je posredoval med ZDA in Iranom, sporočil, da prekinitev ognja začne veljati takoj. Veljala naj bi za spopade povsod, tudi v Libanonu, kar pa je kasneje Izrael zanikal.

Trump je nato na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da se je islamska republika strinjala s »popolnim in takojšnjim ter varnim odprtjem Hormuške ožine«, zato je sam pristal na to, da za dva tedna prekine napade na Iran.

Ameriški predsednik je sporočil še, da se bodo z Iranom pogajali o sklenitvi dolgoročnega dogovora. Teheran je po njegovih besedah posredoval predlog v desetih točkah, ki predstavlja primerno podlago za pogajanja.

Po navedbah iranskih medijev iranski predlog predvideva, da Washington sprejme iransko bogatitev urana in odpravi vse sankcije. Iran zahteva tudi ohranitev nadzora nad Hormuško ožino.

Pogajanja o predlogu naj bi se začela v petek v Islamabadu.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je sicer potrdil, da imajo ladje dva tedna prost prehod skozi Hormuško ožino, če se bodo napadi na Iran prekinili. Dodal je, da to še ne pomeni konca vojne in da Teheran ne bo pristal na premirje, če nadaljnja pogajanja ne bodo uspešna.